Василий Карасев о победе в Самаре: «Можем выигрывать, только выкладываясь на все сто процентов. Играть пешком – у нас нет того качества»

МБА-МАИ смогла переломить ход встречи и добиться победы.

Москвичи впервые начали чемпионат с 4 выигрышей за 5 туров. Однако могли оступиться в матче с пока идущей без побед «Самарой».

«Мы боялись такой ситуации, понимали ее и пытались донести до игроков. Но все-таки две игры «Самары» по «-50» сработали. И первые две четверти было две разные команды. Была «Самара», которая делала все, чтобы выиграть перед своими зрителями: хозяева бились, играли на максимум. И была наша команда, которая ходила пешком и которой, видимо, должны были просто отдать эту победу, причем с морем ошибок.

Но все-таки нам удалось найти тех людей, которые смогли настроиться и собраться. И концовку провести более-менее нормально. Хороший урок для нас. И для игроков: играть пешком – у нас нет того качества, чтобы выигрывать у любой команды. Мы можем выигрывать, только выкладываясь на все сто процентов. И вся команда должна это делать», – рассудил главный тренер Василий Карасев.