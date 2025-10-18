  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Калеб Мартин должен сыграть в первом матче сезона «Далласа», статус Дэниэла Гэффорда под вопросом
0

Калеб Мартин должен сыграть в первом матче сезона «Далласа», статус Дэниэла Гэффорда под вопросом

«Мэверикс» прояснили ситуацию с составом.

Форвард Калеб Мартин и центровой Дэниэл Гэффорд пропустили всю «предсезонку». Мартин должен вернуться в строй к первой игре чемпионата со «Сперс».

Гэффорд подвернул голеностоп на старте тренировочного лагеря. Центровой пока тренируется без контакт, его статус на матч открытия не определен.

Разыгрывающий Брэндон Уильямс, потянувший на сборах заднюю поверхность бедра, выходил на площадку в последнем подготовительном матче и будет готов ко встрече с «Сан-Антонио».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9019 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэда Таунсенда
logoДаллас
logoДэниэл Гэффорд
травмы
logoСан-Антонио
Брэндон Уильямс
logoКалеб Мартин
logoНБА
