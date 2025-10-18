Калеб Мартин должен сыграть в первом матче сезона «Далласа», статус Дэниэла Гэффорда под вопросом

«Мэверикс» прояснили ситуацию с составом.

Форвард Калеб Мартин и центровой Дэниэл Гэффорд пропустили всю «предсезонку». Мартин должен вернуться в строй к первой игре чемпионата со «Сперс».

Гэффорд подвернул голеностоп на старте тренировочного лагеря. Центровой пока тренируется без контакт, его статус на матч открытия не определен.

Разыгрывающий Брэндон Уильямс, потянувший на сборах заднюю поверхность бедра, выходил на площадку в последнем подготовительном матче и будет готов ко встрече с «Сан-Антонио».