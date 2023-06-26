Шарунас Ясикявичюс может стать помощником Тэйлора Дженкинса в «Мемфисе»
«Барселона» официально объявила о расставании с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом.
По информации обозревателя европейского баскетбола Home of Glory, Ясикявичюс может продолжить карьеру в качестве помощника главного тренера в НБА.
Утверждается, что «Мемфис» сделал предложение литовскому специалисту на 3 года и 6 млн долларов.
В 2019 году Ясикявичюс уже мог присоединиться к «Гриззлис» после увольнения Джей Би Бикерстаффа.
Специалист также участвовал в собеседовании с президентом «Торонто» Масаи Уджири в 2018 году.
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