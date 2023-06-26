Шарунас Ясикявичюс может стать помощником Тэйлора Дженкинса в «Мемфисе»

« » официально объявила о расставании с главным тренером .

По информации обозревателя европейского баскетбола Home of Glory, Ясикявичюс может продолжить карьеру в качестве помощника главного тренера в .

Утверждается, что « » сделал предложение литовскому специалисту на 3 года и 6 млн долларов.

В 2019 году Ясикявичюс уже мог присоединиться к «Гриззлис» после увольнения Джей Би Бикерстаффа.

Специалист также участвовал в собеседовании с президентом «Торонто» Масаи Уджири в 2018 году.

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала