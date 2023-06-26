Шарунас Ясикявичюс может стать помощником Тэйлора Дженкинса в «Мемфисе»

Теги Шарунас Ясикявичюс Мемфис Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА Тэйлор Дженкинс Баскетбол

«Барселона» официально объявила о расставании с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом.

По информации обозревателя европейского баскетбола Home of Glory, Ясикявичюс может продолжить карьеру в качестве помощника главного тренера в НБА.

Утверждается, что «Мемфис» сделал предложение литовскому специалисту на 3 года и 6 млн долларов.

В 2019 году Ясикявичюс уже мог присоединиться к «Гриззлис» после увольнения Джей Би Бикерстаффа.

Специалист также участвовал в собеседовании с президентом «Торонто» Масаи Уджири в 2018 году.

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2 комментария

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Russ Ivan
Давай, чао! Посмотрим как ты будешь истерить в НБА, там тебя моментом на место поставят...
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