Зак Коллинз пропустит минимум 4 недели из-за перелома левого запястья

Зак Коллинз выбыл из состава «Чикаго».

Центровой перенес успешную операцию из-за перелома левого запястья. Следующее обследование пройдет через 4 недели.

Коллинз провел 64 матча в прошлом сезоне в «Сперс» и «Буллз». За «Чикаго» он набирал 8,6 очка и 6,7 подбора за 19,7 минуты в среднем.