Ник Янг: «Если Деандре Эйтон не понимает, как ставить заслоны и забирать отскоки, ему не место в лиге»

Ник Янг не понимает сложностей Деандре Эйтона.

«Не понимаю, чему такому сложному Эйтон должен научиться у Луки Дончича? Если ты не знаешь, как ставить заслоны и забирать отскоки – проваливай из лиги.

Я показываю тебе пальцем идти навстречу, а ты не понимаешь? Стоишь на месте и не делаешь заслон? Проваливай с площадки.

Видишь, что я бросаю мяч вверх, и не прыгаешь за ним? До свидания. Если я говорю тебе уйти в сторону, а ты не уходишь? Уходи из лиги.

Чего сложного?!» – задался вопросом Янг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Gil’s Arena
