  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Скотти Пиппену-младшему потребуется операция на большом пальце ноги, защитник пропустит 12 недель
2

Скотти Пиппену-младшему потребуется операция на большом пальце ноги, защитник пропустит 12 недель

«Мемфис» лишился игрока на старте чемпионата.

Защитнику Скотти Пиппену-младшему потребовалась операция на большом пальце левой ноги. Реабилитация займет минимум 12 недель.

24-летний баскетболист набирал 9,9 очка, 3,3 подбора, 4,4 передачи и 1,3 перехвата в матчах за «Мемфис» в прошлом сезоне.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9018 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoНБА
травмы
logoМемфис
logoСкотти Пиппен-младший
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джарен Джексон вернулся в состав «Мемфиса» после операции на большом пальце ноги
16 октября, 06:30
Джа Морэнт выбыл минимум на неделю из-за растяжения связок голеностопа
26 октября, 16:31
11-й номер драфта-2025 Седрик Кауард восстановился после травмы плеча и получил разрешение на полноценные тренировки
121 сентября, 15:27
Главные новости
Коби Уайт провел первую полноценную игровую тренировку и может вернуться к началу сезона
9 минут назад
«Лейкерс» официально отчислили Марчюлениса, Дэвиса, Уотсона и Уильямса, очистив ростер к «регулярке»
17 минут назад
Крис Янгблад подписал двусторонний контракт с «Оклахомой»
39 минут назад
Ник Янг: «Если Деандре Эйтон не понимает, как ставить заслоны и забирать отскоки, ему не место в лиге»
59 минут назад
Калеб Мартин должен сыграть в первом матче сезона «Далласа», статус Дэниэла Гэффорда под вопросом
сегодня, 17:17
«Уорриорз» отчислили Сета Карри и Эл Джей Крайера, Карри вернется в состав по ходу сезона
1сегодня, 16:58
Расселл Уэстбрук не стал подписывать детям майки «Лейкерс»
3сегодня, 16:45Видео
Зак Коллинз пропустит минимум 4 недели из-за перелома левого запястья
3сегодня, 16:29
«Атланта» оставила центрового Нфали Данте и отчислила Чарльза Бэсси и Ламонта Батлера
сегодня, 16:20
Центровой Мусса Сиссе подпишет двусторонний контракт с «Далласом» и завершит комплектацию команды
сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» встретится с «Мурсией», «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи
30 минут назад
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с КРКА
30 минут назад
Чемпионат Греции. «Промитеас» встретится с ПАОКом, АЕК примет «Кардицас» и другие матчи
30 минут назад
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
30 минут назад
Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Триестом»
31 минуту назадLive
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» обыграл «Петким Спор»
32 минуты назад
Миленко Богичевич: «Нам не удалось ничего противопоставить физической борьбе, которую предлагала «Парма»
сегодня, 16:35
Евгений Пашутин: «Пропустили 27 очков во 2-й четверти из-за недопонимания в защите»
сегодня, 16:10
Владислав Коновалов: «Выиграли щит, но не смогли извлечь выгоду: 12 переходов – 0 очков»
сегодня, 15:15
Василий Карасев о победе в Самаре: «Можем выигрывать, только выкладываясь на все сто процентов. Играть пешком – у нас нет того качества»
сегодня, 15:08