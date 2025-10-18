Скотти Пиппену-младшему потребуется операция на большом пальце ноги, защитник пропустит 12 недель
«Мемфис» лишился игрока на старте чемпионата.
Защитнику Скотти Пиппену-младшему потребовалась операция на большом пальце левой ноги. Реабилитация займет минимум 12 недель.
24-летний баскетболист набирал 9,9 очка, 3,3 подбора, 4,4 передачи и 1,3 перехвата в матчах за «Мемфис» в прошлом сезоне.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9018 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
