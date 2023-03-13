Найджел Уильям-Госс выбыл с разрывом большой приводящей мышцы

Защитник « » был диагностирован с разрывом большой приводящей мышцы, сообщает журналист Пилар Касадо. Игрок пройдет повторное обследование завтра.

Испанский журналист добавил, что Уильямс-Госс не поедет в Стамбул, где во вторник в 20:30 по московскому времени состоится перенесенный матч Евролиги против « ».

28-летний игрок получил травму в воскресном матче чемпионата Испании против «Бильбао». Он сыграл менее 7 минут и набрал 3 очка. Во второй половине игры Уильямс-Госс был замечен не на скамейке запасных рядом с травмированным защитником Карлосом Алосеном.

В текущем сезоне Евролиги Уильямс-Госс набирает 6,5 очка, 1,6 подбора и 1,7 передачи в 19 встречах.