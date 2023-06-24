«Олимпиакос» ведет переговоры с Найджелом Уильямс-Госсом

Греческий « » ведет переговоры с разыгрывающим « » (28 лет, 188 см), сообщает Gazzetta.gr.

Американец является главной целью тренера Георгиоса Барцокаса, который намерен усилить заднюю линию команды. Уильямс-Госсу предложен двухлетний контракт.

Уильямс-Госс покинет «Реал», контракт с которым истек по окончании сезона. По информации BasketNews, интерес к защитнику проявляют несколько клубов Евролиги.

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