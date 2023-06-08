Найджел Уильямс-Госс покинет «Реал». Игроком интересуются «Маккаби Тель-Авив» и «Милан»
Разыгрывающий защитник Найджел Уильямс-Госс (28 лет, 188 см) покинет испанский «Реал» по окончании сезона, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Интерес к американскому игроку проявляют «Маккаби Тель-Авив» и «Милан».
В прошедшем сезоне Евролиги Уильямс-Госс провел 26 матчей, набирая в среднем 7,4 очка, 1,3 подбора и 1,8 передачи.
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