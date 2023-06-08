Найджел Уильямс-Госс покинет «Реал». Игроком интересуются «Маккаби Тель-Авив» и «Милан»

Разыгрывающий защитник (28 лет, 188 см) покинет испанский « » по окончании сезона, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Интерес к американскому игроку проявляют « » и « ».

В прошедшем сезоне Евролиги Уильямс-Госс провел 26 матчей, набирая в среднем 7,4 очка, 1,3 подбора и 1,8 передачи.

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