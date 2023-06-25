Найджел Уильямс-Госс подпишет 2-летний контракт с «Олимпиакосом»

Греческий « » и бывший разыгрывающий « » (28 лет, 188 см) договорились о подписании контракта на два года, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Американец был главной целью тренера Георгиоса Барцокаса, который намерен усилить заднюю линию команды.

Уильямс-Госс покинул «Реал», контракт с которым истек по окончании сезона. Интерес к защитнику проявляли несколько клубов Евролиги.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги