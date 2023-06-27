Руи Хатимура не сыграет за Японию на чемпионате мира-2023

Теги Лейкерс НБА сборная Японии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Руи Хатимура Баскетбол

Форвард «Лейкерс» и сборной Японии Руи Хатимура пропустит чемпионат мира-2023.

Хатимура принял такое решение в связи с грядущим выходом на рынок свободных агентов.

«Это было очень трудное решение, но после долгого сезона и плей-офф НБА я решил уделить первостепенное внимание своей будущей карьере в лиге, готовясь к первому выходу на рынок свободных агентов», – заявил Руи.

Последний раз Хачимура играл за Японию во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Он набирал в среднем 22,3 очка, 6,7 подбора и 2,0 передачи.

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2 комментария

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Андрей Давыдов
Добавил "любовь" к хафу в Японии
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Kraa
Вот это поднасрал он японской сборной. Еще и ЧМ домашний.
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