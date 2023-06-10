Руи Хатимура: «В «Лейкерс» было хорошо. Посмотрим, что из этого получится»

Форвард « » намекнул на то, что не против продлить контракт с клубом в межсезонье, когда станет свободным агентом.

«Причина, по которой я попросил об обмене из «Вашингтона», заключается в том, что мне хотелось оказаться в команде, где я был бы всем доволен и мог спокойно играть в баскетбол. Мне бы хотелось, что меня ценили как баскетболиста и верили в меня. «Лейкерс» были одной из команд, которые по-настоящему интересовались мной. Мой агент и люди из окружения проделали хорошую работу, я оказался в «Лейкерс», и это был сумасшедший сезон.

Не знаю, что ждет меня в будущем, но мне хочется быть где-то, где я могу быть всем доволен. В «Лейкерс» было хорошо. Посмотрим, что из этого получится», – заявил Хатимура.

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