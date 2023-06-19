Руи Хатимура и Юта Ватанабе – в расширенной заявке сборной Японии на ЧМ-2023

Теги НБА Ник Фазекас сборная Японии Юки Тогаси Руи Хатимура Юта Ватанабе Сейя Андо Макото Хиедзима Юдаи Баба Хью Ватанабе Тенкецу Харимото Баскетбол

Сборная Японии представила расширенный список баскетболистов на предстоящий чемпионат мира-2023.

Форварды Руи Хатимура («Лейкерс») и Юта Ватанабе («Бруклин») попали в предварительную заявку.

Япония проведет групповой этап на родном острове Окинава. Они встретятся с Германией, Финляндией и Австралией.

Расширенная заявка сборной Японии на ЧМ-2023:

Ник Фазекас, Юя Нагаеси, Юки Тогаси, Юдаи Баба, Коя Кавамата, Соитиро Иноуэ, Макото Хиедзима, Ютаро Суда, Шута Хара, Мэтью Акино, Кай Тэйвз, Кейсей Томинага, Аки Чемберс, Тенкецу Харимото, Юта Ватанабе («Бруклин»), Хью Ватанабе, Руи Хатимура («Лейкерс»), Юки Кавамура, Люк Эванс, Сейя Андо, Джош Хокинс, Хиротака Йошии, Юдай Нисида, Рен Канечика, Акира Джейкобс.

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2 комментария

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goducks
Какие хитросплетения бывают: в составе Кай Тэйвз — двоюродный брат участника тройного золотого клуба канадского хоккеиста Джонатана Тэйвза
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Tim Timson
Окей а где Кэм Томас ?)
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