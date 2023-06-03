Обозреватель The Athletic Йован Буха: «Лейкерс» планируют сохранить в составе столько игроков, сколько возможно»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» планируют максимально сохранить состав на следующий сезон, сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха.

«Предварительный план «Лейкерс» заключается в том, чтобы оставить в составе столько игроков из ростера сезона-2022/23, сколько они смогут себе позволить в соответствии с новым, более жестким коллективным соглашением.

Они будут пытаться заполучить третью звезду только в том случае, если будут уверены в уровне игрока, а также в том, что он сможет взаимодействовать с Джеймсом и Дэвисом», – пишет Буха.

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