Обозреватель The Athletic Йован Буха: «Лейкерс» планируют сохранить в составе столько игроков, сколько возможно»

« » планируют максимально сохранить состав на следующий сезон, сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха.

«Предварительный план «Лейкерс» заключается в том, чтобы оставить в составе столько игроков из ростера сезона-2022/23, сколько они смогут себе позволить в соответствии с новым, более жестким коллективным соглашением.

Они будут пытаться заполучить третью звезду только в том случае, если будут уверены в уровне игрока, а также в том, что он сможет взаимодействовать с и », – пишет Буха.

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