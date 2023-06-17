Эдриан Воджнаровски: «Главная задача «Лейкерс» – сохранить Руи Хатимуру и Остина Ривза»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о планах «Лейкерс» на лето.
«Для начала они намерены сохранить игроков, которые у них есть, и двух молодых игроков — Руи Хатимуру, которого они выменяли у «Вашингтона», и Остина Ривза, которого они взяли и развили. Оба являются ограниченно свободными агентами.
Я думаю, что их задача номер один — не позволить ни одному из этих двоих уйти. Они повторят любое предложение и попытаются подписать продление с обоими», – сказал Воджнаровски.
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В идеале было бы ухватить Ванвлита, но цена за него, как и конкуренция, будет запредельна. Поэтому, я бы поставил на Ирвинга или Дейма, но сейчас возникла также и фигура Пола, хотя в этом случае надо разгадывать спекуляции Финикса, который явно хочет "срезать" его содержание и ведёт свою игру...