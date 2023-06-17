Эдриан Воджнаровски: «Главная задача «Лейкерс» – сохранить Руи Хатимуру и Остина Ривза»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Эдриан Воджнаровски Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о планах «Лейкерс» на лето.

«Для начала они намерены сохранить игроков, которые у них есть, и двух молодых игроков — Руи Хатимуру, которого они выменяли у «Вашингтона», и Остина Ривза, которого они взяли и развили. Оба являются ограниченно свободными агентами.

Я думаю, что их задача номер один — не позволить ни одному из этих двоих уйти. Они повторят любое предложение и попытаются подписать продление с обоими», – сказал Воджнаровски.

«76-м» нужен новый тренер, «Лейкерс» – звезда в атаке, а «Голден Стэйт» – помощь для Карри. Что узнали о себе неудачники плей-офф

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleksandre
Ривз почти уже в Сперс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marduhai
Воджнаровски повторяет очевидное, о чем тут на сайте высказывались многие. Задача Лейкерс состоит из двух частей: сохранить отличившихся по сезону Ривса и Хатимуру и одновременно заполучить третью звезду в старт, по позиции - звездного PG. Для этого нужен немалый актив для обмена и тут можно прогнозировать, что этот обменный актив будет состоять из Рассела, к которому можно добавить 17-ый пик и что-то вроде Бизли.
В идеале было бы ухватить Ванвлита, но цена за него, как и конкуренция, будет запредельна. Поэтому, я бы поставил на Ирвинга или Дейма, но сейчас возникла также и фигура Пола, хотя в этом случае надо разгадывать спекуляции Финикса, который явно хочет "срезать" его содержание и ведёт свою игру...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tolball
Ответ aleksandre
Ривз почти уже в Сперс
ЛАЛ повторит любое предложение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tolball
Ответ Marduhai
Воджнаровски повторяет очевидное, о чем тут на сайте высказывались многие. Задача Лейкерс состоит из двух частей: сохранить отличившихся по сезону Ривса и Хатимуру и одновременно заполучить третью звезду в старт, по позиции - звездного PG. Для этого нужен немалый актив для обмена и тут можно прогнозировать, что этот обменный актив будет состоять из Рассела, к которому можно добавить 17-ый пик и что-то вроде Бизли. В идеале было бы ухватить Ванвлита, но цена за него, как и конкуренция, будет запредельна. Поэтому, я бы поставил на Ирвинга или Дейма, но сейчас возникла также и фигура Пола, хотя в этом случае надо разгадывать спекуляции Финикса, который явно хочет "срезать" его содержание и ведёт свою игру...
И Ирвинг и Лиллард обойдутся ну никак не дешевле Ванвлита.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий