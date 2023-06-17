Эдриан Воджнаровски: «Главная задача «Лейкерс» – сохранить Руи Хатимуру и Остина Ривза»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о планах «Лейкерс» на лето.

«Для начала они намерены сохранить игроков, которые у них есть, и двух молодых игроков — , которого они выменяли у «Вашингтона», и , которого они взяли и развили. Оба являются ограниченно свободными агентами.

Я думаю, что их задача номер один — не позволить ни одному из этих двоих уйти. Они повторят любое предложение и попытаются подписать продление с обоими», – сказал Воджнаровски.

«76-м» нужен новый тренер, «Лейкерс» – звезда в атаке, а «Голден Стэйт» – помощь для Карри. Что узнали о себе неудачники плей-офф