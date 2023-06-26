Президент Федерации баскетбола Италии Петруччи: «Банкеро одурачил нас»
Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи прокомментировал решение 1-го номера драфта-2022 Паоло Банкеро из «Орландо» играть за сборную США.
В прошлом году Банкеро открыто говорил о намерении выступать за Италию.
«Это было законное решение, Паоло имеет на это право, но он мог позвонить нам и сообщить. Вместо этого мы узнали о его решении из газет. В последние несколько дней он был в Милане и, несмотря на наши договоренности с его агентством, избегал встречи с тренером Поццекко.
Предательство, особенно в баскетболе – слишком сильное слово. Такие ситуации случаются, лично я к этому привык. Но он нас одурачил, мы планировали для него большую коммерческую кампанию.
Сейчас нам надо трансформировать это разочарование в позитивную энергию. Уверен, что наш тренер сможет это сделать», – заявил Петруччи.
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А вот то, что "несмотря на наши договоренности с его агентством" он даже не сообщил сам, характеризует его как человека.
и возможно, зря отказался... был бы первой звездой Италии