Президент Федерации баскетбола Италии Петруччи: «Банкеро одурачил нас»

Теги Орландо сборная Италии сборная США НБА Федерация баскетбола Италии Джанни Петруччи Чемпионат мира по баскетболу 2023 Паоло Банкеро Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи прокомментировал решение 1-го номера драфта-2022 Паоло Банкеро из «Орландо» играть за сборную США.

В прошлом году Банкеро открыто говорил о намерении выступать за Италию.

«Это было законное решение, Паоло имеет на это право, но он мог позвонить нам и сообщить. Вместо этого мы узнали о его решении из газет. В последние несколько дней он был в Милане и, несмотря на наши договоренности с его агентством, избегал встречи с тренером Поццекко.

Предательство, особенно в баскетболе – слишком сильное слово. Такие ситуации случаются, лично я к этому привык. Но он нас одурачил, мы планировали для него большую коммерческую кампанию.

Сейчас нам надо трансформировать это разочарование в позитивную энергию. Уверен, что наш тренер сможет это сделать», – заявил Петруччи.

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8 комментариев

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Джонни-массажист
Обещать -не значит жениться....
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alex|alex
инфантильный и слабый поступок)
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Alex1104
Ответ Валентин Поляков
о боже нет чесное слово 18 летнего парня оказалось не таким чесным, срочно подключайте спецназ он выбрал НБА вместо Италии
Дело не в "НБА вместо Италии". Мог бы и за Италию, и в НБА играть - не проблема.
А вот то, что "несмотря на наши договоренности с его агентством" он даже не сообщил сам, характеризует его как человека.
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Navi88
Ответ Валентин Поляков
о боже нет чесное слово 18 летнего парня оказалось не таким чесным, срочно подключайте спецназ он выбрал НБА вместо Италии
Валя, я тебе сейчас страшную вещь скажу - можно играть в НБА и сборной не США/Канады одновременно. Подключайся.
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Дмитрий Белов
Так-то и правда некрасиво, но применительно к лжецам, подлецам и лицемерам - вполне допустимо, желаю итальянии побольше проблем, травм, отказов, скандалов и полных провалов.
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Cosstigan
Переоценен Банкеро, да неплохой был бы буст для итальянского баскетбола, но для Сша один из сотни, в Италии был бы звездой еще десяток лет..или просто не люблю людей которые переобуваются )
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Марат Ильясов
Ответ alex|alex
инфантильный и слабый поступок)
согласен, сказал бы сразу - нет! че народ дурачить ???
и возможно, зря отказался... был бы первой звездой Италии
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