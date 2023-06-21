Греция проведет товарищеские матчи с США, Словенией, Сербией, Италией и Германией

Теги товарищеские матчи сборная Греции сборная Италии сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Словении Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Греции в ходе подготовки к чемпионату мира 2023 года проведет шесть товарищеских матчей.

Команда Янниса Адетокумбо начнет подготовку к предстоящему турниру с двух матчей против сборной Словении (2 августа в Любляне, 4 августа в Афинах). Затем греческая сборная встретится с командами Сербии (8 августа, Афины), Италии (10 августа, Афины), США (18 августа, Абу-Даби) и Германии (19 августа, Абу-Даби).

На чемпионате Греция сыграет в группе C в Маниле, Филиппины, и встретится с командами США, Иордании и Новой Зеландии.

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