Кэм Джонсон заявил о готовности сыграть за сборную США

Форвард « » выразил готовность сыграть за сборную США на предстоящем чемпионате мира, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Джонсон присоединится к партнеру по команде Микэлу Бриджесу в расширенном составе национальной сборной.

Ранее Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Микэл Бриджес («Бруклин»), Бобби Портис («Милуоки»),Тайриз Халибертон («Индиана»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Джарен Джексон («Мемфис») и Уокер Кесслер («Юта») выразили готовность выступить в составе американской команды под руководством Стива Керра.

мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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