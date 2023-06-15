Кэм Джонсон заявил о готовности сыграть за сборную США

Теги Бруклин сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Кэмерон Джонсон Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон выразил готовность сыграть за сборную США на предстоящем чемпионате мира, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Джонсон присоединится к партнеру по команде Микэлу Бриджесу в расширенном составе национальной сборной.

Ранее Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Микэл Бриджес («Бруклин»), Бобби Портис («Милуоки»),Тайриз Халибертон («Индиана»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Джарен Джексон («Мемфис») и Уокер Кесслер («Юта») выразили готовность выступить в составе американской команды под руководством Стива Керра.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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1 комментарий

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Sonder
10/12 уже забили – 2,5 землекопа. Будет очень смешно, если они вновь опозорятся
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