Паоло Банкеро будет играть за сборную США

Форвард « » принял решение играть за сборную США на предстоящем чемпионате мира, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Он стал 11-м игроком НБА, который выразил готовность сыграть за сборную США на чемпионате мира-2023.

Банкеро родился в Сиэтле, штат Вашингтон, но также имеет итальянское гражданство. Ранее агент 20-летнего форварда Майк Миллер заявил, что Банкеро хотел бы выступать и за сборную США, и за сборную Италии, но понимает, что придется сделать выбор.

Банкеро был признан лучшим новичком сезона НБА-2022/23.

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