Паоло Банкеро будет играть за сборную США

Теги Орландо сборная США НБА чемпионат Италии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Паоло Банкеро Баскетбол

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро принял решение играть за сборную США на предстоящем чемпионате мира, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Он стал 11-м игроком НБА, который выразил готовность сыграть за сборную США на чемпионате мира-2023.

Банкеро родился в Сиэтле, штат Вашингтон, но также имеет итальянское гражданство. Ранее агент 20-летнего форварда Майк Миллер заявил, что Банкеро хотел бы выступать и за сборную США, и за сборную Италии, но понимает, что придется сделать выбор.

Банкеро был признан лучшим новичком сезона НБА-2022/23.

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3 комментария

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Тимофей Панов
бред зачем. сша конвеер по баскетболистам,в италии штучный товар
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Tim Timson
Ответ Тимофей Панов
бред зачем. сша конвеер по баскетболистам,в италии штучный товар
думает что уже этой осенью станет чемпионом мира)
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Sergey boogaloo
Ответ Tim Timson
думает что уже этой осенью станет чемпионом мира)
И,судя по составу США,правильно думает.
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