Луиджи Датоме о Паоло Банкеро: «Он сделал свой выбор. Мы не должны относиться к нему как к предателю»

Форвард «Милана» и сборной Италии Луиджи Датоме прокомментировал решение (« ») выступать за сборную США на предстоящем чемпионате мира.

«Он сделал свой выбор, и это нормально. Мы не должны относиться к нему как к предателю. У каждого свой путь», – сказал 35-летний игрок.

Датоме выступает за сборную Италии с Евробаскета-2007 и может поехать на чемпионат мира-2023.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала