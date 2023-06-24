Луиджи Датоме о Паоло Банкеро: «Он сделал свой выбор. Мы не должны относиться к нему как к предателю»

Теги Орландо сборная Италии сборная США НБА Луиджи Датоме Чемпионат мира по баскетболу 2023 Паоло Банкеро Баскетбол

Форвард «Милана» и сборной Италии Луиджи Датоме прокомментировал решение Паоло БанкероОрландо») выступать за сборную США на предстоящем чемпионате мира.

«Он сделал свой выбор, и это нормально. Мы не должны относиться к нему как к предателю. У каждого свой путь», – сказал 35-летний игрок.

Датоме выступает за сборную Италии с Евробаскета-2007 и может поехать на чемпионат мира-2023.

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