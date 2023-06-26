Иман Шамперт: «Грин выкрикивал все комбинации, которые мы разыгрывали. Он очень важен для «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Иман Шамперт Дрэймонд Грин Баскетбол

Экс-игрок «Кливленда» Иман Шамперт рассказал о важности Дрэймонда Грина для «Голден Стэйт».

«У парней из «Уорриорз» случаются всплески величия, у каждого по отдельности. Но есть среди них человек, которому не нужно брать на себя броски, но он делает свое дело стабильно и последовательно... У них бывают взлеты и падения, но он всегда контролирует ситуацию, даже если они этого вообще не понимают.

Как мне казалось, он всегда знал, что мы собираемся исполнить на площадке, видимо, он изучал нас. Он выкрикивал все комбинации, которые мы разыгрывали. Люди, которые вот так обращают внимание на детали, очень важны для команды», – заявил Шамперт.

В межсезонье-2023 Грин станет свободным агентом.

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3 комментария

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Ann Tretiakova
То все ерунда )) мы тут решили что Грин токсичен и вообще не умеет играть в баскетбол ... мнения диванных экспертов против мнения финалиста НБА.... бро,у тебе даже нет шанса нас убедить в обратном ))))))
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Magzhan Estigarribia
Баскет IQ у него конечно топ левел. На уровне Карри, Пол, Леброн
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SopTecret
а угадывал ли?)
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