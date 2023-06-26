Экс-игрок «Кливленда» рассказал о важности для «Голден Стэйт».

«У парней из «Уорриорз» случаются всплески величия, у каждого по отдельности. Но есть среди них человек, которому не нужно брать на себя броски, но он делает свое дело стабильно и последовательно... У них бывают взлеты и падения, но он всегда контролирует ситуацию, даже если они этого вообще не понимают.

Как мне казалось, он всегда знал, что мы собираемся исполнить на площадке, видимо, он изучал нас. Он выкрикивал все комбинации, которые мы разыгрывали. Люди, которые вот так обращают внимание на детали, очень важны для команды», – заявил Шамперт.

В межсезонье-2023 Грин станет свободным агентом.

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться