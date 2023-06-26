В лиге считают, что Дрэймонд Грин продлит контракт с «Голден Стэйт» (Марк Стейн)

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Марк Стейн Баскетбол

В кругах НБА преобладает мнение, что форвард Дрэймонд Грин продлит контракт с «Голден Стэйт».

Об этом проинформировал инсайдер Марк Стейн.

«Самый популярный текущий прогноз по Грину таков, что он подпишет с «Уорриорз» 3-летнее продление контракта.

Переход Грина в другую команду стал бы для наблюдателей крайне шокирующим», – пишет Стейн.

В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи, реализуя 52,7% бросков с игры.

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Ilovethisgame77
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