Зак Лоу: «Крис Пол умеет адаптироваться к игре лучше, чем кажется. Уверен, он будет даже готов ставить заслоны для Стефа Карри»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Зак Лоу Баскетбол

Инсайдер ESPN Зак Лоу считает, что разыгрывающий Крис Пол усилит «Голден Стэйт» в следующем сезоне.

«Все эти обмены обманули людей, заставив их думать, что Крис Пол уже не так хорош, как раньше. «Уорриорз» могут дать ему 24 минуты в среднем за игру в регулярке, чтобы сохранить здоровым к плей-офф. Он умеет адаптироваться к игре лучше, чем кажется со стороны. Я уверен, что он будет даже готов ставить заслоны для Стефа Карри.

«Уорриорз» будут очень хороши при условии, если им удастся сохранить Дрэймонда Грина», – сказал Лоу в эфире NBA Today.

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3 комментария

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NikolayOss
Уверен, они вместе на площадке будут играть очень мало. Пол будет генералить со вторым составом, выходя место Стэфа с банки.
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leon01
Хотел бы я на это посмотреть) как бы он не оказался заслоном для гсв
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Куприн
Не думаю, что от него это потребуется, играть на мяче на своем уровне и угрожать броском чтоб растянуть защиту будет достаточно, да и ГСВ с годами поменьше двигаться стали, больше на стандартные розыгрыши полагаются. Но с приходом Пола команде стало не хватать габаритов , Томпсон-Уиггинс- Луни-Грин и Куминга должны как-то закрывать позиции с 3-й по 5-ю, и ни в коем случае не травмироваться, если в регулярке это не проблема, можно затыкать позиции игроками послабее, то в ПО вся нагрузка на них придется.
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