Зак Лоу: «Крис Пол умеет адаптироваться к игре лучше, чем кажется. Уверен, он будет даже готов ставить заслоны для Стефа Карри»

Инсайдер ESPN Зак Лоу считает, что разыгрывающий Крис Пол усилит « » в следующем сезоне.

«Все эти обмены обманули людей, заставив их думать, что уже не так хорош, как раньше. «Уорриорз» могут дать ему 24 минуты в среднем за игру в регулярке, чтобы сохранить здоровым к плей-офф. Он умеет адаптироваться к игре лучше, чем кажется со стороны. Я уверен, что он будет даже готов ставить заслоны для .

«Уорриорз» будут очень хороши при условии, если им удастся сохранить », – сказал Лоу в эфире NBA Today.

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