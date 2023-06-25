«Мемфис» проявляет серьезный интерес к Дрэймонду Грину

Теги возможные переходы Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

«Мемфис» всерьез заинтересован в приобретении форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина (33 года, 198 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.

Грин отказался от опции продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 27,6 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом. По словам агента четырехкратного чемпиона НБА Рича Пола, они ведут переговоры о новом соглашении с «Уорриорз», но готовы рассмотреть все варианты.

Ожидается, что Грин подпишет новый долгосрочный контракт с «Голден Стэйт». Скорее всего, это будет контракт на три года.

В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи, реализуя 52,7% бросков с игры.

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7 комментариев

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ДИКАНЬ
Сам Рич это вбрасывает, чтобы ГСВ сговорчивее были)
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andrushapumba
Мемфис: мы может и наберем примерно 60 очков, но зато пропустим точно меньше 50!
+8
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Олежка Вдова
Пранк вышел из под контроля...
+4
0
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Курье Хамес
стрит из дипоев хотят собрать
+1
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Kirill Proskurin
Сколько там тогда у них DPOYев будет? Ждем твиты.
+1
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AllanHouston
Агент(-ы) Грина проявляет(-ют) серьёзный интерес к тому, дабы "Мемфис"/"Сакраменто"/добавить на своё усмотрение проявляли серьёзный интерес к Грину
+2
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