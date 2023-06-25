«Мемфис» проявляет серьезный интерес к Дрэймонду Грину

« » всерьез заинтересован в приобретении форварда «Голден Стэйт» (33 года, 198 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.

Грин отказался от опции продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 27,6 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом. По словам агента четырехкратного чемпиона НБА Рича Пола, они ведут переговоры о новом соглашении с «Уорриорз», но готовы рассмотреть все варианты.

Ожидается, что Грин подпишет новый долгосрочный контракт с «Голден Стэйт». Скорее всего, это будет контракт на три года.

В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи, реализуя 52,7% бросков с игры.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций