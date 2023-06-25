Дрэймонд Грин: «Мне совсем не нравится Крис Пол, но я уважаю его IQ»

В сети появился отрывок из подкаста «All The Smoke», в котором форвард «Голден Стэйт» признается, что плохо относится к Крису Полу.

«Мне совсем не нравится , у нас вообще не очень хорошие отношения, но я уважаю его энергию и IQ. Он чертовски умен.

Он понимал, что Стеф наступает ему на пятки. С возрастом ты начинаешь понимаешь: «Этот парень может догнать меня, потому что в какой-то момент я начну сдавать», – сказал Грин в 2020 году.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций