Дрэймонд Грин: «Мне совсем не нравится Крис Пол, но я уважаю его IQ»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

В сети появился отрывок из подкаста «All The Smoke», в котором форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признается, что плохо относится к Крису Полу.

«Мне совсем не нравится Крис Пол, у нас вообще не очень хорошие отношения, но я уважаю его энергию и IQ. Он чертовски умен.

Он понимал, что Стеф наступает ему на пятки. С возрастом ты начинаешь понимаешь: «Этот парень может догнать меня, потому что в какой-то момент я начну сдавать», – сказал Грин в 2020 году.

 Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

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9 комментариев

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Atlichna
Грину не нравятся Пул, Дюрант, теперь вот Пол. Рак в раздевалке, который развалил уже две чемпионские команды (2017-2018 и 2022). Лучше бы ему его собственный кирпичный джампер поменьше нравился, может, ближе к старости хотя бы поправил это уродство.
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+6
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Ryan T.
Ответ mqh9pzrxgf
А что, все партнеры нравится должны друг другу. Высасывают из пальца, вот если они кулаками пойдут на первой трене, тогда да, имеет смысл
Так там и кулаки в ходу.
+4
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+3
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Айрат Ситдиков
Ответ bostonKG
Хороший мессендж Полу, особенно после ухода Пула…
Это старое высказывание. Плюс Грина и не подписали еще даже)
+5
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mqh9pzrxgf
А что, все партнеры нравится должны друг другу. Высасывают из пальца, вот если они кулаками пойдут на первой трене, тогда да, имеет смысл
+2
-1
+1
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bostonKG
Хороший мессендж Полу, особенно после ухода Пула…
+2
-2
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Джонни-массажист
Грин будет бить Пола?...
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Степан Андреевич
Новость из 2020, расходимся.
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Евгений Гришагин
Беверли и Вестбрук тоже были в контрах, а стали корешками
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Stephan Carrypenko
Ну Грина не продлили)
А вдруг , в порядке бреда конечно , Пол будет выполнять те же функции в розыгрыше что и Грин, а на 4-5 кого-то подпишут другого? 🤔🤔🤔
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