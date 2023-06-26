Виктор Вембаньяма решил пропустить чемпионат мира-2023
Первый номер драфта НБА, новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пропустит чемпионат мира, который пройдет этим летом.
Об этом сообщает L’Equipe.
Отмечается, что 19-летний игрок сборной Франции принял «окончательное решение», пусть оно и было «непростым».
Ожидалось, что Вембаньяма сыграет за национальную команду. На прошлой неделе состоялся драфт-2023, после которого Виктор прибыл в расположение «Сперс» и провел встречу с руководством техасцев.
ЧМ-2023 пройдет в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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У чувака в теории неплохая карьера в НБА рисуется. Мысленно он уже там и возможно решил во-первых минимизировать риски по травмам, отсекая не такие уж важные для него на данный момент турниры. Во-вторых, дать себе больше отдыха или например поработать над физухой.
Не вижу здесь абсолютно ничего странного. Игры на ЧМ по баскету у него явно ещё будут, а старт карьеры в НБА один раз в жизни бывает и тут важно подойти в оптимальной форме и не зафейлить, учитывая какие на него ожидания и ответственность возлагают.
Так решили в САС !