Первый номер драфта НБА, новичок « » пропустит чемпионат мира, который пройдет этим летом.

Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что 19-летний игрок сборной Франции принял «окончательное решение», пусть оно и было «непростым».

Ожидалось, что Вембаньяма сыграет за национальную команду. На прошлой неделе состоялся драфт-2023, после которого Виктор прибыл в расположение «Сперс» и провел встречу с руководством техасцев.

ЧМ-2023 пройдет в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала