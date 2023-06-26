Виктор Вембаньяма решил пропустить чемпионат мира-2023

Теги Сан-Антонио сборная Франции НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА, новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пропустит чемпионат мира, который пройдет этим летом.

Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что 19-летний игрок сборной Франции принял «окончательное решение», пусть оно и было «непростым».

Ожидалось, что Вембаньяма сыграет за национальную команду. На прошлой неделе состоялся драфт-2023, после которого Виктор прибыл в расположение «Сперс» и провел встречу с руководством техасцев.

ЧМ-2023 пройдет в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

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8 комментариев

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yak __1
видимо дед решил взяться за пацана...и к новому сезону из дрыща сделать Янниса)
+16
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+15
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Forza
Выглядит странно. А летнюю лигу он пропустить не решил значит? Скорее я поверю, что это за него решили, а не он решил.
+12
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+9
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edem_sandlar
Ответ NikolayOss
Тренер сборной США не пустил игрока Шпор играть за Францию? ))) Понятное дело, что его будут всячески оберегать.
Удивительно, что Стив Керр влияет на решения по игроку Сан-Антонио
+10
-1
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ivanov16
я тоже
+6
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Montenegro Serbian
Ответ Forza
Выглядит странно. А летнюю лигу он пропустить не решил значит? Скорее я поверю, что это за него решили, а не он решил.
А почему он сам не может это решить?
У чувака в теории неплохая карьера в НБА рисуется. Мысленно он уже там и возможно решил во-первых минимизировать риски по травмам, отсекая не такие уж важные для него на данный момент турниры. Во-вторых, дать себе больше отдыха или например поработать над физухой.

Не вижу здесь абсолютно ничего странного. Игры на ЧМ по баскету у него явно ещё будут, а старт карьеры в НБА один раз в жизни бывает и тут важно подойти в оптимальной форме и не зафейлить, учитывая какие на него ожидания и ответственность возлагают.
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scorp19
Ага, решил )))
Так решили в САС !
+1
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NikolayOss
Тренер сборной США не пустил игрока Шпор играть за Францию? ))) Понятное дело, что его будут всячески оберегать.
+2
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ivan-off
Ответ yak __1
видимо дед решил взяться за пацана...и к новому сезону из дрыща сделать Янниса)
глядя на карьеры паркера и жинобили за сборные, можно усомниться, что дед попросил не ехать
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