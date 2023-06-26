Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма провел встречу с руководством « », на которой обсуждалось, в частности, каким будет его дебютный сезон в составе техасцев.

Вембаньяма выразил желание сыграть во всех 82 матчах регулярного чемпионата.

«Сперс» заявили, что не имеют ничего против и постараются, чтобы данный план осуществился.

Во время межсезонья 19-летний француз собирается сыграть в Летней лиге НБА.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала