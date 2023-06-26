Виктор Вембаньяма хочет сыграть во всех 82 матчах дебютного сезона НБА

Теги Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма провел встречу с руководством «Сан-Антонио», на которой обсуждалось, в частности, каким будет его дебютный сезон в составе техасцев.

Вембаньяма выразил желание сыграть во всех 82 матчах регулярного чемпионата. 

«Сперс» заявили, что не имеют ничего против и постараются, чтобы данный план осуществился.

Во время межсезонья 19-летний француз собирается сыграть в Летней лиге НБА.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Летом сохранись для начала. Не вставай под поезда, типа Леброна. Чет подтвердит.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИКАНЬ
Если Сохан спрогрессирует, Вассел сыграет также или лучше чем в прошлом году, а Джонсон как в позапрошлом, то 40 побед минимум брать должны. А если грамотно деньги еще потратят то можно и еще лучше ждать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Блин, такие ожидания обычно вообще наоборот сбываются... Я помню перед началом прошедшего сезона некто Энтони Дэвис ставил перед собой задачу - сыграть во всех 82 матчах регулярки. Как мы знаем - сыграл примерно 3/4 от задуманного
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Не терпится его увидеть. Представляю сколько будет критики если он первые игры будет бросать издали как на тренировке с процентом около 20, а по кольцом будет сожран и "избит" крепкими мужиками. Вот это будет ад, справляться с таким давлением. Не уверен что играть прям 82 игры это какая то необходимая цель. Лучше довериться местным тренерам САС, они подскажут что будет лучше, может будет выгоднее прокачать тело до уровня НБА на тренировочной площадке, недели чем играть в каждой игре.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Петров
у него длинная туша, причём огромной не назвать, есть подвижность, но мозгов похоже не очень много, и это может всё решить, продукт пиара на рынке индустрии развлечения конечно он имететь физическое превосходство и стоить вокруг этой личности чемпионскую команду выглядит пока очень хохотно, заяйн тожн не вероятные физ данные и что сейчас, это просто длинная шпала пока без мозгов вот что он из себя представляет на фоне пиара опладируйте гиганту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Savardus
А научиться попадать открытые броски на тренировке с процентов выше 20 он не хочет?)
Полезнее поднять % реализации в игре 3-х очковых выше 35, штрафных выше 70%, а общую эффективность бросков выше 50%.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий