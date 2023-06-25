Виктор Вембаньяма: «Знал, что «Сперс» получат первый пик и я отправлюсь в этот клуб»

Первый номер драфта-2023, новичок « » рассказал, что у него есть видео, на котором он в день драфт-лотереи предсказывает, что «Сперс» выиграют 1-й пик и выберут его.

«Это видео когда-нибудь выйдет. Люди увидят его. Я просто сказал, что знаю… Это было не предчувствие, это была уверенность.

Я знал, что «Сперс» получат первый пик и я отправлюсь в этот клуб, в этот город. Я сам снял это видео. Я просто знал это, и я многим говорил об этом. Для меня было таким облегчением увидеть, что я был прав», – рассказал Вембаньяма.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала