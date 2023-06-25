Виктор Вембаньяма: «Знал, что «Сперс» получат первый пик и я отправлюсь в этот клуб»

Теги Сан-Антонио НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023, новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал, что у него есть видео, на котором он в день драфт-лотереи предсказывает, что «Сперс» выиграют 1-й пик и выберут его.

«Это видео когда-нибудь выйдет. Люди увидят его. Я просто сказал, что знаю… Это было не предчувствие, это была уверенность.

Я знал, что «Сперс» получат первый пик и я отправлюсь в этот клуб, в этот город. Я сам снял это видео. Я просто знал это, и я многим говорил об этом. Для меня было таким облегчением увидеть, что я был прав», – рассказал Вембаньяма.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

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5 комментариев

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рваные титьки Эла Хорфорда
Весь интернет это знал весь последний год.
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Айрат Ситдиков
Витя, чего ж ты палишь контору?) Вся лига нагрела шары сан-Антонио
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Tim Timson
короче молчи и готовься. а то вышел 2/10 швырять после командного ужина)
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panda_07
Все знали
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Алексей Иванов
Да это было всем известно, что в НХЛ пик уйдет Чикаго, а в НБА Сперс.
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