Брайан Райт – Вембаньяме: «Мы рады расти вместе с тобой, поддерживать тебя, учить тебя»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Брайан Райт Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прилетел в Сан-Антонио.

Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба Тим Данкан, Ману Джинобили, Дэвид Робинсон и Шон Элиотт.

На мероприятии с заявлением выступил генеральный менеджер команды Брайан Райт.

«Я хотел сказать тебе прямо: мы рады расти вместе с тобой, поддерживать тебя, учить тебя – особенно тренер Грегг Попович – на твоем жизненном и баскетбольном пути.

Твой талант очевиден. Но когда мы узнали тебя поближе, зрелость, подход, характер: все это позволило нам понять, какой ты особенный молодой человек», – сказал Райт.

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6 комментариев

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aleksandre
С этого может и вправду что-то особенное получится. Ну вот где так новичка встречали?
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Stranfio
Ответ aleksandre
С этого может и вправду что-то особенное получится. Ну вот где так новичка встречали?
На память не скажу, но мне кажется и Леброна также в Кливленде верили в него и встречали также радушно)
+3
0
+3
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Максим Яблонский
Много какой-то хвалы и лести на пустом месте для человека из непонятного теста, не прошедшего и матчевого теста
в лиге NBA.
+1
-1
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Stephan Carrypenko
Ответ aleksandre
С этого может и вправду что-то особенное получится. Ну вот где так новичка встречали?
Зайон))
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aleksandre
Ответ Stranfio
На память не скажу, но мне кажется и Леброна также в Кливленде верили в него и встречали также радушно)
Ну я про ветеранов. 🙂 так конечно каждый радуется
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aleksandre
Ответ Максим Яблонский
Много какой-то хвалы и лести на пустом месте для человека из непонятного теста, не прошедшего и матчевого теста в лиге NBA.
Ну конечно, это называется драфт. Пока хвалы а потом игры
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