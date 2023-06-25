Брайан Райт – Вембаньяме: «Мы рады расти вместе с тобой, поддерживать тебя, учить тебя»

Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» прилетел в .

Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба Тим Данкан, Ману Джинобили, Дэвид Робинсон и Шон Элиотт.

На мероприятии с заявлением выступил генеральный менеджер команды Брайан Райт.

«Я хотел сказать тебе прямо: мы рады расти вместе с тобой, поддерживать тебя, учить тебя – особенно тренер – на твоем жизненном и баскетбольном пути.

Твой талант очевиден. Но когда мы узнали тебя поближе, зрелость, подход, характер: все это позволило нам понять, какой ты особенный молодой человек», – сказал Райт.

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023