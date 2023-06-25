Брайан Райт – Вембаньяме: «Мы рады расти вместе с тобой, поддерживать тебя, учить тебя»
Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прилетел в Сан-Антонио.
Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба Тим Данкан, Ману Джинобили, Дэвид Робинсон и Шон Элиотт.
На мероприятии с заявлением выступил генеральный менеджер команды Брайан Райт.
«Я хотел сказать тебе прямо: мы рады расти вместе с тобой, поддерживать тебя, учить тебя – особенно тренер Грегг Попович – на твоем жизненном и баскетбольном пути.
Твой талант очевиден. Но когда мы узнали тебя поближе, зрелость, подход, характер: все это позволило нам понять, какой ты особенный молодой человек», – сказал Райт.
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