«В этой пятерке я разыгрывающий». Джинобили о совместной фотографии с Вембаньямой, Данканом, Робинсоном и Элиоттом

Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» прилетел в .

Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба , Ману Джинобили, и Шон Элиотт.

Джинобили отреагировал на ставшую популярной совместную фотографию с французом.

«Кажется, в этой пятерке я разыгрывающий.

Рад встрече с Виктором. Ну и всегда большое удовольствие повидаться с Шоном, Дэвидом и Ти Ди», – написал аргентинец.

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

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