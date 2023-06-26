«В этой пятерке я разыгрывающий». Джинобили о совместной фотографии с Вембаньямой, Данканом, Робинсоном и Элиоттом

Теги светская хроника Сан-Антонио Тим Данкан Ману Джинобили НБА фото Дэвид Робинсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прилетел в Сан-Антонио.

Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба Тим Данкан, Ману Джинобили, Дэвид Робинсон и Шон Элиотт.

Джинобили отреагировал на ставшую популярной совместную фотографию с французом.

«Кажется, в этой пятерке я разыгрывающий.

Рад встрече с Виктором. Ну и всегда большое удовольствие повидаться с Шоном, Дэвидом и Ти Ди», – написал аргентинец.

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Соцсети Ману Джинобили

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7 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Адмиралу в августе - 58 будет, выглядит он отлично
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Spaten
Бате надо будет показать, он всегда за Сан-Антонио топит
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Anton Chevychalov
Ответ Cubs-V
Это Адмирал так усох с 216? Или Витек все же не 221.
Думаю это поза и ракурс. Данкан тоже кажется его выше, а это не так.
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Cubs-V
Это Адмирал так усох с 216? Или Витек все же не 221.
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СергейЧ
Такая пятерка на изи разделала бы Чикаго в 90-е.
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Алексей Матыгин
будь я болельщиком Сперс,я бы эту фотку на стену повесил)
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Ryan T.
Ответ Anton Chevychalov
Думаю это поза и ракурс. Данкан тоже кажется его выше, а это не так.
Ну Данкан-то понятно. Он на 3 корпуса впереди стоит, чего с ним сравнивать.
А Робинсон в одной плоскости с Вембой стоит, но при этом на пол башки ниже.
Если учесть, что ему уже 57 лет, а к такому возрасту 2 см теряют железно (а при его росте все 3 см), то он получается сейчас где-то 213 см. Ну а Витька 226 это МИНИМУМ.
Там и близко не 221 см, это очевидно.
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