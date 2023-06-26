«В этой пятерке я разыгрывающий». Джинобили о совместной фотографии с Вембаньямой, Данканом, Робинсоном и Элиоттом
Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прилетел в Сан-Антонио.
Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба Тим Данкан, Ману Джинобили, Дэвид Робинсон и Шон Элиотт.
Джинобили отреагировал на ставшую популярной совместную фотографию с французом.
«Кажется, в этой пятерке я разыгрывающий.
Рад встрече с Виктором. Ну и всегда большое удовольствие повидаться с Шоном, Дэвидом и Ти Ди», – написал аргентинец.
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Соцсети Ману Джинобили
А Робинсон в одной плоскости с Вембой стоит, но при этом на пол башки ниже.
Если учесть, что ему уже 57 лет, а к такому возрасту 2 см теряют железно (а при его росте все 3 см), то он получается сейчас где-то 213 см. Ну а Витька 226 это МИНИМУМ.
Там и близко не 221 см, это очевидно.