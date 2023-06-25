«Олимпиакос» проявляет интерес к Шеми Оджелею

Греческий « » пытается заполучить тяжелого форварда « » (28 лет, 198 см), сообщает журналист Sportando Алессандро Магги.

У бывшего игрока «Бостона» есть опция выхода из двухлетнего контракта с итальянским клубом.

В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал 10,5 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги