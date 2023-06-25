«Олимпиакос» проявляет интерес к Шеми Оджелею

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Греческий «Олимпиакос» пытается заполучить тяжелого форварда «Виртуса» Шеми Оджелея (28 лет, 198 см), сообщает журналист Sportando Алессандро Магги.

У бывшего игрока «Бостона» есть опция выхода из двухлетнего контракта с итальянским клубом.

В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал 10,5 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

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