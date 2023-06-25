Никола Милутинов: «Олимпиакос» – идеальная команда для любого игрока в Европе»

Сербский центровой признался, что очень рад вернуться в «Олимпиакос» после трех лет в .

«Для меня « » — это дом.

Я не знал, как сложится моя карьера в ЦСКА, не знал, с чем там столкнусь, но был уверен, что однажды вернусь в Грецию и «Олимпиакос».

И я рад вернуться. За эти три года многое изменилось, команда добилась больших успехов на всех уровнях. Я постоянно общался с бывшими партнерами по команде и обо всем узнавал. Я очень рад, что команда находится на таком уровне. «Олимпиакос» – сейчас идеальная команда для любого игрока в Европе», – сказал Милутинов.

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