Никола Милутинов: «Олимпиакос» – идеальная команда для любого игрока в Европе»

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Никола Милутинов Баскетбол

Сербский центровой Никола Милутинов признался, что очень рад вернуться в «Олимпиакос» после трех лет в ЦСКА.

«Для меня «Олимпиакос» — это дом.

Я не знал, как сложится моя карьера в ЦСКА, не знал, с чем там столкнусь, но был уверен, что однажды вернусь в Грецию и «Олимпиакос».

И я рад вернуться. За эти три года многое изменилось, команда добилась больших успехов на всех уровнях. Я постоянно общался с бывшими партнерами по команде и обо всем узнавал. Я очень рад, что команда находится на таком уровне. «Олимпиакос» – сейчас идеальная команда для любого игрока в Европе», – сказал Милутинов.

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