Брэндон Миллер – болельщикам «Хорнетс»: «Мы одержим много побед»

Теги Шарлотт НБА болельщики Брэндон Миллер Баскетбол

Новичок Брэндон Миллер обратился к болельщикам «Шарлотт», которые отреагировали недовольным гулом на решение клуба выбрать его под 2-м номером драфта.

«Тем, кто гудел, я хочу сказать, что в этом сезоне мы одержим много побед. А в конце сезона я постараюсь поднять большой кубок», – заявил форвард.

Миллер ранее попал в скандальную ситуацию с огнестрельным оружием. По данным полиции, экс-форвард университета Алабама предоставил своему партнеру по команде Дариусу Майлзу пистолет, из которого позже 3-м лицом была убита 23-летняя девушка. Прокурор не нашел оснований для предъявления обвинений Миллеру. Игрок полностью сотрудничал с полицией.

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4 комментария

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Александр Спирин
*Брэндон Миллер – болельщикам «Хорнетс»: «Мы одержим много побед. Но потом.»
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Марсель Объелся
Давай мужик, верим
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betwriver
"Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати". Новичок, не сыгравший еще ни одной игры в НБА - такой новичок. Хотя, скорее всего, это просто осознанная стратегия news makers-ства и самопиара.
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