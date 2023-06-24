Брэндон Миллер: «Хорнетс» будут в финале НБА в следующем сезоне»

Новичок « » после того, как был выбран под 2-м номером драфта-2023, заявил, что намерен вывести команду в финал НБА уже в следующем сезоне.

«Я буду забрасывать все броски на победу и делать все, что потребуется. Я думаю, что «Хорнетс» будут в финале в следующем сезоне. Надеюсь, что мы до него дойдем», – сказал 20-летний форвард.

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