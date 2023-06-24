Брэндон Миллер: «Хорнетс» будут в финале НБА в следующем сезоне»

Теги Шарлотт НБА Брэндон Миллер Баскетбол

Новичок «Шарлотт» Брэндон Миллер после того, как был выбран под 2-м номером драфта-2023, заявил, что намерен вывести команду в финал НБА уже в следующем сезоне.

«Я буду забрасывать все броски на победу и делать все, что потребуется. Я думаю, что «Хорнетс» будут в финале НБА в следующем сезоне. Надеюсь, что мы до него дойдем», – сказал 20-летний форвард.

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10 комментариев

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Stephan Carrypenko
У психологов работы будет хватать
+17
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+17
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melliur
Это он про летнею лигу.
+13
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gangstarr
Парень взломал код баскетбола, до него никто не мог додуматься забрасывать каждый победный бросок
+5
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Рустам Гарипов
Мечтать не вредно
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hodor 12
Чувак, выключай PlayStation
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Andraey
Парень не промах. Обожает повышенное внимание к себе.
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Алексааандр
в 2k? тогда чего ждать, можно уже новый сезон запускать
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betwriver
Новичок, не сыгравший еще ни одной игры в НБА - такой новичок. Хотя, скорее всего, это банально стратегия news makers-ва и пиара себя.
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Андрей Петров
подроже́ние, джордан в чикаго также заявлял, жизнь покажет, внимание к своей персоне
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Freddy Durst
фантазёр....
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