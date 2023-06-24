НБА представила расписание Летней лиги этого года.

Первый номер драфта-2023 (« ») и второй номер (« ») могут сыграть друг против друга уже в стартовый день Летней лиги в Лас-Вегасе.

«Сперс» и Вембаньяма ранее сказали, что француз планирует принять участие в турнире.

Полное расписание Летней лиги НБА

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет