Виктор Вембаньяма и Брэндон Миллер могут сыграть друг против друга в 1-й день Летней лиги в Лас-Вегасе
НБА представила расписание Летней лиги этого года.
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») и второй номер Брэндон Миллер («Шарлотт») могут сыграть друг против друга уже в стартовый день Летней лиги в Лас-Вегасе.
«Сперс» и Вембаньяма ранее сказали, что француз планирует принять участие в турнире.
Полное расписание Летней лиги НБА
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