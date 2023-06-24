Виктор Вембаньяма и Брэндон Миллер могут сыграть друг против друга в 1-й день Летней лиги в Лас-Вегасе

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА календарь Виктор Вембаньяма Брэндон Миллер Баскетбол

НБА представила расписание Летней лиги этого года.

Первый номер драфта-2023 Виктор ВембаньямаСан-Антонио») и второй номер Брэндон МиллерШарлотт») могут сыграть друг против друга уже в стартовый день Летней лиги в Лас-Вегасе.

«Сперс» и Вембаньяма ранее сказали, что француз планирует принять участие в турнире.

Полное расписание Летней лиги НБА

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