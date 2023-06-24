Драфт НБА в этом году собрал рекордную телеаудиторию
Драфт НБА 2023 года с участием Виктора Вембаньямы привлек в среднем 3,74 миллиона зрителей на ESPN и ABC.
Это рекордная аудитория в истории телетрансляций драфтов и на 23% больше, чем в прошлом году.
Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году (3,738 миллиона).
Во время первого раунда аудитория в среднем составляла 4,93 миллиона зрителей.
Пик в 6,09 миллиона зрителей был зафиксирован в период с 20:00 до 20:15 по восточноевропейскому времени, когда «Сан-Антонио» выбрал Вембаньяму под первым номером. Вторым стал Брэндон Миллер («Шарлотт»), третьим – Скут Хендерсон («Портленд»).
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