Драфт НБА 2023 года с участием привлек в среднем 3,74 миллиона зрителей на ESPN и ABC.

Это рекордная аудитория в истории телетрансляций драфтов и на 23% больше, чем в прошлом году.

Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году (3,738 миллиона).

Во время первого раунда аудитория в среднем составляла 4,93 миллиона зрителей.

Пик в 6,09 миллиона зрителей был зафиксирован в период с 20:00 до 20:15 по восточноевропейскому времени, когда « » выбрал Вембаньяму под первым номером. Вторым стал («Шарлотт»), третьим – («Портленд»).

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