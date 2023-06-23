«Шарлотт» выбрал форварда под 2-м номером на драфте НБА.

Болельщики на арене «Хорнетс» встретили выбор Миллера недовольным гулом.

Миллер ранее попал в скандальную ситуацию с огнестрельным оружием. По данным полиции, экс-форвард университета Алабама предоставил своему партнеру по команде Дариусу Майлзу пистолет, из которого позже 3-м лицом была убита 23-летняя девушка. Прокурор не нашел оснований для предъявления обвинений Миллеру. Игрок полностью сотрудничал с полицией.

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