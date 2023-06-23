Болельщики на арене «Хорнетс» встретили выбор Брэндона Миллера недовольным гулом

Теги происшествия Шарлотт НБА видео болельщики драфт НБА Брэндон Миллер Баскетбол

«Шарлотт» выбрал форварда Брэндона Миллера под 2-м номером на драфте НБА.

Болельщики на арене «Хорнетс» встретили выбор Миллера недовольным гулом.

Миллер ранее попал в скандальную ситуацию с огнестрельным оружием. По данным полиции, экс-форвард университета Алабама предоставил своему партнеру по команде Дариусу Майлзу пистолет, из которого позже 3-м лицом была убита 23-летняя девушка. Прокурор не нашел оснований для предъявления обвинений Миллеру. Игрок полностью сотрудничал с полицией.

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2 комментария

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Лиллард унижатель!
Он перед драфтом наговорил спецом ерунды про Джордана и даже на драфт оделся в черно-красные цвета ПТБ. Видимо Майкл решил проучить юношу.
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Вадим flanec
Вот те на. Дал пистолет другу, друг дал этот пистолет другому лицу, это другое лицо совершило преступление, а Миллер получается не причём. Типа сотрудничал со следствием, значит как с гуся вода? А по моему это выглядит как подготовка к преступлению. Можно было бы года 2 на нары определить.
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