Патрик Беверли – новичкам: «Наслаждайтесь этим моментом. Но через пару месяцев я буду у вас как заноза в заднице»

Теги Чикаго НБА драфт НБА Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли в свойственной себе манере оставил послание новичкам, выбранным на драфте НБА на этой неделе.

«Задрафтованные, наслаждайтесь этим моментом. Но через пару месяцев я буду у вас как заноза в заднице», – написал Беверли на своей странице в социальной сети.

«Чикаго» на этом драфте новичками не пополнился. 11-й пик команды достался «Орландо», еще одного выбора команда лишилась из-за тамперинга.

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2 комментария

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Артем Андреев
Ждëм, как Витëк через него трëху завалит и покажет, что он слишком маленький. А будет наоборот - так ещë забавнее будет.
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Александр Спирин
*Патрик Беверли – новичкам: «Наслаждайтесь этим моментом. Но через пару месяцев я буду у вас как зазноба в заднице»
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