Патрик Беверли – новичкам: «Наслаждайтесь этим моментом. Но через пару месяцев я буду у вас как заноза в заднице»

Защитник « » в свойственной себе манере оставил послание новичкам, выбранным на драфте НБА на этой неделе.

«Задрафтованные, наслаждайтесь этим моментом. Но через пару месяцев я буду у вас как заноза в заднице», – написал Беверли на своей странице в социальной сети.

«Чикаго» на этом драфте новичками не пополнился. 11-й пик команды достался «Орландо», еще одного выбора команда лишилась из-за тамперинга.

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