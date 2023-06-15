Центровой «Миннесоты» стал гостем подкаста защитника « » Патрика Беверли The Pat Bev Podcast.

Таунса спросили о его стиле «нестандартного» центрового, который уходит от традиционной игры в «краске» и нацелен на 3-очковые броски.

«Когда моя карьера подойдет к концу, люди скажут, что я изменил баскетбол», – произнес Таунс в эфире шоу.

« » уступила «Денверу» в первом раунде в 5 матчах. Таунс набирал в среднем 18,2 очка, реализуя 45,7% с игры и 25% из-за дуги.

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