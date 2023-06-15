Карл-Энтони Таунс: «Когда завершу карьеру, люди скажут, что я изменил баскетбол»

Теги Чикаго Миннесота НБА Патрик Беверли Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс стал гостем подкаста защитника «Чикаго» Патрика Беверли The Pat Bev Podcast.

Таунса спросили о его стиле «нестандартного» центрового, который уходит от традиционной игры в «краске» и нацелен на 3-очковые броски.

«Когда моя карьера подойдет к концу, люди скажут, что я изменил баскетбол», – произнес Таунс в эфире шоу.

«Миннесота» уступила «Денверу» в первом раунде в 5 матчах. Таунс набирал в среднем 18,2 очка, реализуя 45,7% с игры и 25% из-за дуги.

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14 комментариев

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Underpower
Нет.
+20
0
+20
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Pavel Gurin
Когда ты завершишь карьеру , люди будут тебя вспоминать как ролевика , с оверпрайснутой з/п
+19
-1
+18
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b6bb33dp3v
Чет он себя с Йокичем перепутал мне кажется
+13
0
+13
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8w6sxy5f6x
Такой парень и тоже курит ....
+7
0
+7
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AT-55
Очень смешно). Наверное, он и стал примером для Йокича)). Правда, Йокич ещё и по 15-20 подборов собирает, а не просто стоит на дуге с ростом 215 см и шмаляет трёхи
+6
0
+6
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Freddy Durst
Ответ 8w6sxy5f6x
Такой парень и тоже курит ....
тут видимо уже тяжелые наркотики пошли...
+4
0
+4
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Гол С Навеса
люди скажут , что в первые пару лет в НБА ты был похож внешне на молодого Уилла Смита. и всё
+3
0
+3
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Перешёл Рубикон
Скорее баскетбол изменил тебе
+2
0
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dl
«Когда моя карьера подойдет к концу, люди скажут, что я изменил баскетбол своей скромностью», – произнес Таунс в эфире шоу.

Пофиксил.
+1
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Freddy Durst
Он под чем-то ? Кто дал Карлу наркотики ?
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C.M.P. 95
Ловите наркомана!
+1
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gudi_goodies
И до него было много бигменов, бросающих в основном издали. И в целом уже была такая тенденция.
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