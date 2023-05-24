Патрик Беверли: «Крис Пол – самый грязный игрок НБА»

Теги Чикаго Крис Пол Финикс НБА Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли считает Криса Пола из «Финикса» самым грязным игроком НБА.

«Крис Пол – самый грязный игрок НБА. Это может прозвучать шокирующе, когда говоришь такое перед людьми не из баскетбольного мира, но когда ты говоришь это перед баскетболистами и судьями, даже судьями, то ответ примерно такой: «Хорошо, да, это меня не удивляет».

Вы выходите на кольцо, собираетесь исполнить лэй-ап – толчок сзади. Вы пытаетесь завладеть мячом – он хватает за колено. Я бы никогда не схватил другого игрока за колено», – заявил Беверли.

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10 комментариев

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SL90
Хорошо, да, это меня не удивляет. Но слышать такое от Беверли))
+12
-2
+10
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Карлик на гормонах
Ну дык он уже лет 10 на спортсе Крысом Полом именуется, зря Бев в комменты не заходит
+8
-2
+6
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софочка
Ответ Карлик на гормонах
Ну дык он уже лет 10 на спортсе Крысом Полом именуется, зря Бев в комменты не заходит
Так он заходит, у него ник Xell
+6
0
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Эфес Фридомович
Склонен согласиться, Пол неприятный тип
+7
-3
+4
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ SL90
Хорошо, да, это меня не удивляет. Но слышать такое от Беверли))
Потому что ПэтБэв не любит СиПиТри.
+3
-1
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Ryan T.
Дрэймонд Грин, Олиник, Грейсон Аллен, Брукс...
Ну скажем так, один из самых грязных.
+6
-6
0
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ты не прав
Не самый, но один из
+1
-1
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Yony
Айзея Томас, Бил Ламбир (да вообще все плохие парни), Ларри — за трэш-ток. Но Криса не за это же крысом называют. За то что он и профсоюзом занимается. И вроде как какие-то ценности продвигает. Типа миру-мир. А потом начинает…. Вот с Родманлм и Боуменом все понятно. И с Ламбером тоже. А тут просто двойные стандарты
0
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Аркадий Байдерин
Ответ ты не прав
Не самый, но один из
А кто грязнее?
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