Защитник « » считает из « » самым грязным игроком НБА.

«Крис Пол – самый грязный игрок НБА. Это может прозвучать шокирующе, когда говоришь такое перед людьми не из баскетбольного мира, но когда ты говоришь это перед баскетболистами и судьями, даже судьями, то ответ примерно такой: «Хорошо, да, это меня не удивляет».

Вы выходите на кольцо, собираетесь исполнить лэй-ап – толчок сзади. Вы пытаетесь завладеть мячом – он хватает за колено. Я бы никогда не схватил другого игрока за колено», – заявил Беверли.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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