Патрик Беверли: «Высока вероятность воссоединения с Джеймсом Харденом в «Хьюстоне»

Теги возможные переходы Чикаго Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Патрик Беверли Баскетбол

По словам разыгрывающего Патрика Беверли, высока вероятность, что он воссоединится с Джеймсом Харденом в «Хьюстоне» в следующем сезоне.

«Очень вероятно. Да, очень вероятно.

«Хьюстон» был одним из моих вариантов, когда меня обменяли из «Лейкерс». Но мне сказали: «Пэт, ты нам сейчас не нужен. Возможно, ты не будешь играть. Нам нужно, чтобы ты был наставником для молодых ребят», – рассказал Беверли.

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4 комментария

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Roger Pain
Воссоединение, которое мы не заслужили…
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Артём Семёнов
Уверен, Патрик станет достойным наставником для Кевина Портера. Тут даже более уместно "настоятель".
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salogiannis
Частота, с которой меняют Патрика Беверли, и, как следствие, количество его бывших сокомандников делают великой вероятность воссоединения с любым из его бывших
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Vgorodeslyakot
Примерно такая же как и с Расселлом в Лейкерсе.
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