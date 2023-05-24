Патрик Беверли: «Высока вероятность воссоединения с Джеймсом Харденом в «Хьюстоне»

По словам разыгрывающего , высока вероятность, что он воссоединится с в « » в следующем сезоне.

«Очень вероятно. Да, очень вероятно.

«Хьюстон» был одним из моих вариантов, когда меня обменяли из «Лейкерс». Но мне сказали: «Пэт, ты нам сейчас не нужен. Возможно, ты не будешь играть. Нам нужно, чтобы ты был наставником для молодых ребят», – рассказал Беверли.

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