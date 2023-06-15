Патрик Беверли: «Карл-Энтони Таунс – лучший бигмен в НБА»

Теги Чикаго Миннесота НБА Джеймс Харден Патрик Беверли Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли назвал бывшего партнера по команде Карла-Энтони Таунса («Миннесота») лучшим бигменом в лиге.

«У меня есть личное мнение о том, кто является лучшим пятым номером. Меня спросили: «Пэт, ты играл против Таунса, ты играл против Эмбиида, ты играл против Йокича. Кто, по-твоему, лучший бигмен?»

Я говорю: «Вам не понравится мой ответ. Карл-Энтони Таунс». Они такие: «Что?» Если речь идет о талантливых атакующих игроках, то это Карл-Энтони Таунс и Джеймс Харден. И я выбираю Таунса. Я играл вместе с этим парнем», — сказал Беверли.

Йокич отмечал титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️

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3 комментария

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Caraxes
В NBA Mobile, добавил Патрик
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Марсель Объелся
Разве что с точки зрения броска
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pele_kan
🤡
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