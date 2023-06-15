Патрик Беверли: «Карл-Энтони Таунс – лучший бигмен в НБА»

Разыгрывающий « » назвал бывшего партнера по команде Карла-Энтони Таунса (« ») лучшим бигменом в лиге.

«У меня есть личное мнение о том, кто является лучшим пятым номером. Меня спросили: «Пэт, ты играл против Таунса, ты играл против Эмбиида, ты играл против Йокича. Кто, по-твоему, лучший бигмен?»

Я говорю: «Вам не понравится мой ответ. Карл-Энтони Таунс». Они такие: «Что?» Если речь идет о талантливых атакующих игроках, то это и . И я выбираю Таунса. Я играл вместе с этим парнем», — сказал Беверли.

Йокич отмечал титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️