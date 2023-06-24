Скип Бэйлесс о Викторе Вембаньяме: «Грегг Попович сломает парня»

Известный спортивный эксперт уверен, что главный тренер «Сан-Антонио» будет конфликтовать с новичком команды .

«Греггу Поповичу не понравится, что он теперь вторая по величине звезда в « ». Скоро он начнет мучить Вемби и сломает парня, чтобы потом поставить себе в заслугу то, что он его восстановил. Надеюсь, что Вемба не поступит как Кавай и не скажет: «С меня довольно», – заявил Бэйлесс.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала