Скип Бэйлесс о Викторе Вембаньяме: «Грегг Попович сломает парня»
Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс уверен, что главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович будет конфликтовать с новичком команды Виктором Вембаньямой.
«Греггу Поповичу не понравится, что он теперь вторая по величине звезда в «Сан-Антонио». Скоро он начнет мучить Вемби и сломает парня, чтобы потом поставить себе в заслугу то, что он его восстановил. Надеюсь, что Вемба не поступит как Кавай и не скажет: «С меня довольно», – заявил Бэйлесс.
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Надо было его в Шарлотт, там бы Джордан над ним шефство взял.