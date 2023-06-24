Скип Бэйлесс о Викторе Вембаньяме: «Грегг Попович сломает парня»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Скип Бэйлесс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс уверен, что главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович будет конфликтовать с новичком команды Виктором Вембаньямой.

«Греггу Поповичу не понравится, что он теперь вторая по величине звезда в «Сан-Антонио». Скоро он начнет мучить Вемби и сломает парня, чтобы потом поставить себе в заслугу то, что он его восстановил. Надеюсь, что Вемба не поступит как Кавай и не скажет: «С меня довольно», – заявил Бэйлесс.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

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9 комментариев

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Daff Rogers
Не, ну это уже точно клиника...
+8
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+8
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icey_punk
Вот вроде НБА и НХЛ схожие коммерческие лиги. Но в НХЛ эксперты тактичнее, таких громких заголовков не делают. А в НБА будто через одного эксперты токсичные тролли
+5
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Михаил Кудерко
Когда таким шизам перестанут добавлять приставку «эксперт»?
+5
0
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Кирилл Изжогин
Ну вот, совсем поехал уже.
Надо было его в Шарлотт, там бы Джордан над ним шефство взял.
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Tim Timson
скип полетел )
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Большой Сэми
Ответ icey_punk
Вот вроде НБА и НХЛ схожие коммерческие лиги. Но в НХЛ эксперты тактичнее, таких громких заголовков не делают. А в НБА будто через одного эксперты токсичные тролли
Нба генерирует больше денег и соответственно хайпа созлается больше
0
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noke
Ответ icey_punk
Вот вроде НБА и НХЛ схожие коммерческие лиги. Но в НХЛ эксперты тактичнее, таких громких заголовков не делают. А в НБА будто через одного эксперты токсичные тролли
Аудитория в США разная.
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