Виктор Вембаньяма будет играть за «Сан-Антонио» под 1-м номером

Теги Сан-Антонио НБА Метрополитан игровая форма экипировка Виктор Вембаньяма Баскетбол

Французский бигмен Виктор Вембаньяма будет играть за «Сан-Антонио» под 1-м номером.

Вембаньяма в четверг был выбран «Сперс» под 1-м номером на драфте НБА. В сезоне-22/23 19-летний баскетболист представлял «Метрополитан» и тоже выступал в майке с номером «один».

В «Сан-Антонио» 1-й номер последний раз использовал Лонни Уокер в сезоне-21/22.

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1 комментарий

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kolyan#15
Уже хочется посмотреть следующий сезон!
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