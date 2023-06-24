Французский бигмен будет играть за « » под 1-м номером.

Вембаньяма в четверг был выбран «Сперс» под 1-м номером на драфте НБА. В сезоне-22/23 19-летний баскетболист представлял « » и тоже выступал в майке с номером «один».

В «Сан-Антонио» 1-й номер последний раз использовал Лонни Уокер в сезоне-21/22.

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