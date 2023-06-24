Тони Паркер: «Вембаньяма хотел попасть в «Сан-Антонио». Это была судьба»

Теги Сан-Антонио Тони Паркер НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывшая звезда «Сан-Антонио» Тони Паркер считает, что «Сперс» – идеальный клуб для французского форварда Виктора Вембаньямы.

«Я знаю, что он хотел попасть в «Сан-Антонио», поэтому мне кажется, что это была судьба, учитывая связи с Францией, которые мы построили за эти годы. Он продолжит это наследие. Это очень круто.

Виктор уникален. Он обладает уникальным набором навыков. Я никогда не видел, чтобы парень с ростом 226 сантиметров так бросал и обладал таким дриблингом, это невероятно. Не могу дождаться, когда увижу его в составе «Сперс».

Это хороший первый элемент. Теперь ему нужны помощники, чтобы выиграть чемпионат. «Сперс» предстоит много работы, чтобы собрать вокруг него подходящих игроков и бороться за чемпионство», – сказал Паркер.

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3 комментария

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AEZAKMI228
Ответ betwriver
Вот щас про "судьбу" смешно было. Яснее ясного всем, что Вембу Сильвер спецом на драфте "отдал" Попу для нормального взращивания и огранки незаурядного таланта. Для НБА как организации в целом, как и для продаж - это точно пойдет на пользу.
учитывая как лига исторически не любит сас это реально судьба
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Stranfio
Тони знает о чем говорит и я уверен что сейчас Сас активизируются на полную.
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