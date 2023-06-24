Виктор Вембаньяма остался под впечатлением от теплого приема в Сан-Антонио

Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма прибыл в на следующий день после церемонии.

Вембаньяма остался под впечатлением от теплого приема в техасском городе, где ему предстоит играть за «Сперс». В аэропорту 19-летнего француза встречали болельщики.

«Вот это прием! Люблю вас, болельщики «Сперс», – написал баскетболист.

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