Чендлер Парсонс: «На данный момент считаю Скута Хендерсона главным кандидатом на звание новичка года»

Теги Портленд НБА Чендлер Парсонс Виктор Вембаньяма Скут Хендерсон Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс объяснил, почему считает выбранного «Портлендом» под 3-м номером Скута Хендерсона фаворитом в борьбе за приз новичок года.

«Как мне кажется, Скут Хендерсон наиболее подготовленный к игре в НБА проспект на этом драфте. Посмотрите на его физические данные, строение тела, его силу и атлетизм. Он может разыгрывать, может играть без мяча, может создавать себе возможность для броска, может пройти под кольцо. У него есть потенциал играть на обеих половинах площадки.

Скут способен защищаться на нескольких позициях, атлетизм позволяет компенсировать недостаток роста. Парень готов к НБА. Он отлично обращается с мячом. У него все хорошо с характером и настроем. На данный момент считаю Хендерсона главным кандидатом на звание новичка года», – заявил Парсонс.

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4 комментария

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Light Yagami
Вембаньяма, драфт-2023, самый глубокий драфт с кучей талантов, хайп на хайпе
Пригожин: подержите моё пиво, ребятишки
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Сергей Орлов
Ответ Light Yagami
Вембаньяма, драфт-2023, самый глубокий драфт с кучей талантов, хайп на хайпе Пригожин: подержите моё пиво, ребятишки
Классическое "Жаба vs Гадюка".
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gangstarr
Ну если Дэйм уйдёт, то возможно
0
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ɔculpa
Ответ Light Yagami
Вембаньяма, драфт-2023, самый глубокий драфт с кучей талантов, хайп на хайпе Пригожин: подержите моё пиво, ребятишки
Хорош плюсы рубить на своём Пригожине. Эмоции что ль переполняют?
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