Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс объяснил, почему считает выбранного « » под 3-м номером фаворитом в борьбе за приз новичок года.

«Как мне кажется, Скут Хендерсон наиболее подготовленный к игре в НБА проспект на этом драфте. Посмотрите на его физические данные, строение тела, его силу и атлетизм. Он может разыгрывать, может играть без мяча, может создавать себе возможность для броска, может пройти под кольцо. У него есть потенциал играть на обеих половинах площадки.

Скут способен защищаться на нескольких позициях, атлетизм позволяет компенсировать недостаток роста. Парень готов к НБА. Он отлично обращается с мячом. У него все хорошо с характером и настроем. На данный момент считаю Хендерсона главным кандидатом на звание новичка года», – заявил Парсонс.

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023