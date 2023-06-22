«Филадельфия» не будет пытаться подписать Криса Пола или Фреда Ванвлита

« » намерена оставить разыгрывающего в команде.

Как информирует CBS Sports, в данный момент это является приоритетом организации.

« упоминался в качестве потенциальной цели для «Филадельфии», если он будет обменян из « », но, скорее всего, этого не произойдет.

Ожидается, что «Сиксерс» не будут охотиться за ветераном. Аналогичным образом, «76-е», как ожидается, не будут пытаться подписать разыгрывающего на рынке свободных агентов», – пишет издание.

Ранее Ванвлит отказался от опции и намерен заключить новое долгосрочное соглашение.

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