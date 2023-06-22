«Филадельфия» не будет пытаться подписать Криса Пола или Фреда Ванвлита

Теги Крис Пол Филадельфия НБА Вашингтон Джеймс Харден Фред Ванвлит Баскетбол

«Филадельфия» намерена оставить разыгрывающего Джеймса Хардена в команде.

Как информирует CBS Sports, в данный момент это является приоритетом организации.

«Крис Пол упоминался в качестве потенциальной цели для «Филадельфии», если он будет обменян из «Вашингтона», но, скорее всего, этого не произойдет.

Ожидается, что «Сиксерс» не будут охотиться за ветераном. Аналогичным образом, «76-е», как ожидается, не будут пытаться подписать разыгрывающего Фреда Ванвлита на рынке свободных агентов», – пишет издание.

Ранее Ванвлит отказался от опции и намерен заключить новое долгосрочное соглашение.

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3 комментария

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Kirill Proskurin
Ответ Forza
И чего они собираются делать то? У них состав не чемпионский даже с Харденом. Им нужно кого то подписывать под прайм Эмбиида явно.
Ну Харден еще пару лет точно на PG достойно побегать сможет, а на SG Макси есть. Вот на прогресс Макси они, скорее всего, и закладываются.
Им бы Харриса куда-нибудь толкнуть.
+2
0
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VKing24
Правильное решение
+1
0
+1
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Forza
И чего они собираются делать то? У них состав не чемпионский даже с Харденом. Им нужно кого то подписывать под прайм Эмбиида явно.
0
0
0
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