«Филадельфия» не будет пытаться подписать Криса Пола или Фреда Ванвлита
«Филадельфия» намерена оставить разыгрывающего Джеймса Хардена в команде.
Как информирует CBS Sports, в данный момент это является приоритетом организации.
«Крис Пол упоминался в качестве потенциальной цели для «Филадельфии», если он будет обменян из «Вашингтона», но, скорее всего, этого не произойдет.
Ожидается, что «Сиксерс» не будут охотиться за ветераном. Аналогичным образом, «76-е», как ожидается, не будут пытаться подписать разыгрывающего Фреда Ванвлита на рынке свободных агентов», – пишет издание.
Ранее Ванвлит отказался от опции и намерен заключить новое долгосрочное соглашение.
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Им бы Харриса куда-нибудь толкнуть.