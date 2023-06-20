Зак Лоу: «В лиге ожидают, что Джеймс Харден продлит контракт с «Филадельфией»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Зак Лоу Баскетбол

Обозреватель ESPN Зак Лоу заявил, что в ситуации с Джеймсом Харденом и «Филадельфией» произошли важные изменения.

«Держу пари, если вы опросите 50 руководителей офисов НБА, большинство из них предположат, что Харден остается в «Филадельфии», – рассказал Лоу в подкасте.

Ранее сообщалось, что отношения между сторонами ухудшились и Харден может покинуть клуб.

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1 комментарий

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Александр Земский
Скорее бы уже 1 июля!
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