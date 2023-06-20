Зак Лоу: «В лиге ожидают, что Джеймс Харден продлит контракт с «Филадельфией»
Обозреватель ESPN Зак Лоу заявил, что в ситуации с Джеймсом Харденом и «Филадельфией» произошли важные изменения.
«Держу пари, если вы опросите 50 руководителей офисов НБА, большинство из них предположат, что Харден остается в «Филадельфии», – рассказал Лоу в подкасте.
Ранее сообщалось, что отношения между сторонами ухудшились и Харден может покинуть клуб.
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