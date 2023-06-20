Обозреватель ESPN Зак Лоу заявил, что в ситуации с и «Филадельфией» произошли важные изменения.

«Держу пари, если вы опросите 50 руководителей офисов , большинство из них предположат, что Харден остается в «Филадельфии», – рассказал Лоу в подкасте.

Ранее сообщалось, что отношения между сторонами ухудшились и Харден может покинуть клуб.

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била