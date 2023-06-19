Руководители команд НБА считают, что Джеймс Харден останется в «Филадельфии»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Зак Лоу Баскетбол

Инсайдер ESPN Зак Лоу поделился мнением, что разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден останется в команде.

«Сейчас настолько ситуация нагнетается, что если опросить 50 руководителей фронт-офисов, большинство из них предположит, что Джеймс Харден вернется в «Филадельфию».

Я не знаю, что, произойдет на самом деле. Увидим», – сказал Лоу в эфире своего подкаста.

Ожидается, что Харден откажется от опции продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 35,6 миллиона долларов и станет свободным агентом.

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