Руководители команд НБА считают, что Джеймс Харден останется в «Филадельфии»

Инсайдер ESPN Зак Лоу поделился мнением, что разыгрывающий «Филадельфии» останется в команде.

«Сейчас настолько ситуация нагнетается, что если опросить 50 руководителей фронт-офисов, большинство из них предположит, что Джеймс Харден вернется в «Филадельфию».

Я не знаю, что, произойдет на самом деле. Увидим», – сказал Лоу в эфире своего подкаста.

Ожидается, что Харден откажется от опции продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 35,6 миллиона долларов и станет свободным агентом.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Анализ финала НБА через типы владений

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!